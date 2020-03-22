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قتل ربة منزل وعشيقها داخل شقة سكنية في العمرانية

الأحد 22/مارس/2020 - 10:16 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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قتل شخص زوجته وعشيقها، داخل مسكنه بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للرائد مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة وعشيقها، داخل شقة سكنية بنطاق القسم.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وكشفت تحريات المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم في ارتكاب الجريمة هو زوج المجني عليها، لاكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجني عليه الثاني، حيث سدد لهما طعنات، وأسقطهما قتيلان.

وتمكنت القوات من القبض عليه واقتياده إلى ديوان القسم، لمناقشته، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض بقرية العزيزية، التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، إذ تبين أنه وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب لعب الاطفال، سدد على إثرها المتهم طعنة نافذة بجسد المجني عليه أسقطه قتيلا.

كان قُتل شاب إثر طعنه بسلاح أبيض، بقرية العزيزية بمركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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