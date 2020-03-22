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فرج عامر: تعاقدنا مع عمر صلاح من الزمالك بدون "مليم" وسموحة مصنع النجوم
الأحد 22/مارس/2020 - 10:15 م
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علي نبوي
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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه ضم الحارس عمر صلاح من الزمالك بدون أي مقابل.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"عمر صلاح حارس مرمى واعد وأنا استبشر به يرا وسيكون له مستقبل كبير جدا في كرة القدم، فهو يلقى العناية في نادي سموحة".
وأضاف :"اخترناه بعناية مثلما فعلنا مع سابقين أمثال محمد أبو جبل ومهدي سليمان، وأتمنى له عقب الأولمبياد بالاحتراف في أوروبا".
وتابع :"تعاقدنا معه ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للزمالك، ولم يكلف نادي سموحة أي جنيه أو مليم".
وواصل :"سموحة يصنع النجوم، فهو صنع لاعبون في الأهلي والزمالك، وهذا الموسم سنقوم بفعل ذلك".
وأتم حديثه :"لدينا حارس مرمى أخر إسمه حسين تيمور والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق أكد بأنه سيكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل".
وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"عمر صلاح حارس مرمى واعد وأنا استبشر به يرا وسيكون له مستقبل كبير جدا في كرة القدم، فهو يلقى العناية في نادي سموحة".
وأضاف :"اخترناه بعناية مثلما فعلنا مع سابقين أمثال محمد أبو جبل ومهدي سليمان، وأتمنى له عقب الأولمبياد بالاحتراف في أوروبا".
وتابع :"تعاقدنا معه ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للزمالك، ولم يكلف نادي سموحة أي جنيه أو مليم".
وواصل :"سموحة يصنع النجوم، فهو صنع لاعبون في الأهلي والزمالك، وهذا الموسم سنقوم بفعل ذلك".
وأتم حديثه :"لدينا حارس مرمى أخر إسمه حسين تيمور والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق أكد بأنه سيكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل".
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