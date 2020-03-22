فرج عامر: تعاقدنا مع عمر صلاح من الزمالك بدون "مليم" وسموحة مصنع النجوم

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة إنه ضم الحارس عمر صلاح من الزمالك بدون أي مقابل.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"عمر صلاح حارس مرمى واعد وأنا استبشر به يرا وسيكون له مستقبل كبير جدا في كرة القدم، فهو يلقى العناية في نادي سموحة".



وأضاف :"اخترناه بعناية مثلما فعلنا مع سابقين أمثال محمد أبو جبل ومهدي سليمان، وأتمنى له عقب الأولمبياد بالاحتراف في أوروبا".



وتابع :"تعاقدنا معه ضمن صفقة انتقال محمد أبو جبل للزمالك، ولم يكلف نادي سموحة أي جنيه أو مليم".



وواصل :"سموحة يصنع النجوم، فهو صنع لاعبون في الأهلي والزمالك، وهذا الموسم سنقوم بفعل ذلك".



وأتم حديثه :"لدينا حارس مرمى أخر إسمه حسين تيمور والكابتن أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الفريق أكد بأنه سيكون حارس مرمى منتخب مصر في المستقبل".

