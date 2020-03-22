إعلامي: القيادة السياسية تحركت بشكل استباقي للحفاظ على صحة المصريين





أكد الإعلامي اسماعيل حماد، أن القيادة السياسية كانت واعية وتحركت بشكل استباقي وسريع في الحفاظ على صحة المواطنين بشأن موضوع فيروس كورونا المستجد، متابعًا: "مش لازم نخرج من البيوت بدون مبرر عشان الفترة دي تعدي على خير".وأضاف "حماد"، خلال برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الدولة ستظل صامدة وقوية وقادرة على التعامل مع أي تحديات وأزمات بشكل احترافي، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاحترازية التي أصدرها اليوم لمواجهة فيروس كورونا، تُحتم على المصريين الالتزام بها واتباع تعليمات وزارة الصحة.وأشاد مقدم البرنامج بالقرارات الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي بتوجيه القيادة السياسية لمساعدة الاقتصاد المصري ومتابعة المتغيرات التي طرأت على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن التخطيط الجيد وحسن الإدارة والتنبؤ بالأحداث لهم الفضل في إصدار قرارات عاجلة لحماية الاقتصاد المصري.وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة.وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عامًا.وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.