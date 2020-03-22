إسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 1071 حالة





قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 1071 حالة"، موضحة أن " من بين المصابين 18 شخصاً في حالة حرجة و30 بحالة متوسطة، علما بأن 37 حالة تماثلت للشفاء".





كما أوضحت البيانات الرسمية: أن "المستشفيات الإسرائيلية تستقبل 314 مريضاً من بينهم الحالات المتوسطة والحرجة، فيما يخضع 344 مريضا للعلاج المنزلي، ويرقد 97 حالة في الفنادق التي أعدتها السلطات الإسرائيلية لاستقبال مصابي كورونا، ولا تزال الطواقم الطبية تدرس ملفات 278 لتوزيعها وفقاً لحالتها السريرية وتطور مرحلة المرض".





وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق، على إجراءات احترازية تقيد حركة المواطنين وتقلص رقعة الأنشطة في المحيط العام، وتفرض قيودا على الأنشطة التجارية والترفيهية لمدة 7 أيام لمنع انتشار فيروس كورونا.





و قالت وزارة الصحة الإسرائيلية: إنه "يسمح الخروج للتزود بالمنتجات الغذائية والأدوية وغيرها من الخدمات الأساسية، و يسمح أيضا الذهاب إلى مكان العمل والخروج منه، شريطة قدرة مكان العمل على الامتثال للأنظمة المقررة لهذا الغرض".





ودعت الوزارة إلى ضرورة الحرص على الابتعاد مسافة مترين بين الأشخاص قدر الإمكان، وألا يتجاوز عدد الركاب في السيارة الشخصية، الإثنين.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



