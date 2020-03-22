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ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 09:52 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إجراء بعض التغيرات على الأجهزة الفنية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم وفرق الناشئين خلال الفترة المقبلة.

وأشار مصدر، أن بيبو يدرس إسناد منصب إدارة الكرة بالقلعه الحمراء لخالد بيبو عضو لجنة التخطيط للكرة بالنادي بدلًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الحالي، قبل عودة النشاط الرياضي.

كما يدرس الخطيب أيضًا مع لجنة التخطيط تكليف عبد الحفيظ برئاسة قطاع الناشئين بدلًا من فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين الحالي.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر حاليًا ومنع التجمعات الرياضية، بناء على توصيات رئاسة الوزراء للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
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