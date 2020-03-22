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بسبب كورونا.. الكشافة العربية تطالب منسوبيها بالبقاء في منازلهم

الأحد 22/مارس/2020 - 09:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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وجه الأمين العام للمنظَّمة الكشفية العربية المدير الإقليمي عمرو حمدي؛ التهنئة لجميع منسوبي الكشافة العربية، بمناسبة يوم "الأخوة الكشفية العربية"، متمنيًا الصحة والسلامة للجميع، مطالبهم البقاء بالمنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الأمين العام إن مناسبة "يوم الأخوة العربية" تمر هذا العام بظرف استثنائي؛ حيث يواجه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد، ونتطلع خلال هذه الفترة من جميع منسوبي الكشافة العربية البقاء في منازلهم، وتلبية العمل للمشاركة في الأنشطة التطوعية إذا طلبت الجهات الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

ودعا الأمين العام الجميع إلى المشاركة في النسخة الخاصة من المخيم الكشفي العالمي على الإنترنت (JOTI) خلال الفترة بين 3-5 أبريل، والمشاركة فيه بفاعلية؛ حيث أقرَّته المنظَّمة الكشفية العالمية؛ نظرًا إلى توقف جميع الأنشطة الكشفية على كافة المستويات.

وكانت المنظَّمة الكشفية العربية، اختارت الـ22 من مارس موعدًا للاحتفاء بـ "يوم الأخوة" من كل عام، الذي يوافق ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، واختارت له المنظمة ذلك التاريخ عرفانًا بالدور الرائد للجامعة في الاعتراف بالمنظمة الكشفية العربية، ودعمها المستمر للحركة؛ ترسيخًا لعُرى الأخوة والوحدة العربية.


ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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فيروس كورونا المنازل الكشافة البقاء ازمة فيروس كورونا احترازي

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