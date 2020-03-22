بسبب كورونا.. الكشافة العربية تطالب منسوبيها بالبقاء في منازلهم

وقال الأمين العام إن مناسبة "يوم الأخوة العربية" تمر هذا العام بظرف استثنائي؛ حيث يواجه العالم أزمة فيروس كورونا المستجد، ونتطلع خلال هذه الفترة من جميع منسوبي الكشافة العربية البقاء في منازلهم، وتلبية العمل للمشاركة في الأنشطة التطوعية إذا طلبت الجهات الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.





ودعا الأمين العام الجميع إلى المشاركة في النسخة الخاصة من المخيم الكشفي العالمي على الإنترنت (JOTI) خلال الفترة بين 3-5 أبريل، والمشاركة فيه بفاعلية؛ حيث أقرَّته المنظَّمة الكشفية العالمية؛ نظرًا إلى توقف جميع الأنشطة الكشفية على كافة المستويات.





وكانت المنظَّمة الكشفية العربية، اختارت الـ22 من مارس موعدًا للاحتفاء بـ "يوم الأخوة" من كل عام، الذي يوافق ذكرى تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، واختارت له المنظمة ذلك التاريخ عرفانًا بالدور الرائد للجامعة في الاعتراف بالمنظمة الكشفية العربية، ودعمها المستمر للحركة؛ ترسيخًا لعُرى الأخوة والوحدة العربية.