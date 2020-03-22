حملات تطهير مكثفة على مدار 24 ساعة بشوارع جمصة لمجابهة فيروس كورونا



ومن الجدير بالذكر أن قرار وزارة الأوقاف تضمن إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والأكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.



وأكد وزير الاوقاف فى قراره على جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفورى لهذا القرار.



وعلي صعيد اخر ترأس هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية حملة مكبرة للتأكد من تنفيذ قرار رئيس الوزراء بغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة ورافقه فيها سعد الفرماوى السكرتير العام ومنال الغندور السكرتير العام المساعد وتحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.





قامت رئاسة مركز ومدينة جمصة في محافظة الدقهلية بشن حملة تطهير تحت شعار احمي نفسك احمي بلدك لتطهير الشوارع لمجابهة فيروس كورونا.استهدفت الحملات التطهير والتعقيم بكافة شوارع مدينة جمصه للوقايه من الاصابه بفيرس كورونا المستجد ولسلامة المواطنين.تأتي الحملات تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه وضمن الجهود المبذوله المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينه جمصه لمجابهة الاصابه بفيرس كورونا المستجد.وأكد رئيس جمصة علي استمرار تطهير وتعقيم كافة الشوارع بالمدينه و15 مايو، وإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيه للوقايه من الاصابه بفيرس كورونا المستجد وذلك لتوفير اكثر حماية للمواطنين.وعلى صعيد آخر شهدت محافظة الدقهلية مخالفة عدد من المساجد بقرية جصفا وشاوة بمركزي المنصورة وميت غمر.وقرر الشيخ طه زيادة وكيل الوزارة احالة المسئولين عن مساجد قرية شاوة التابعة لادارة شرق المنصورة ومساجد قرية جصفا التابعة لادارة أوقاف ميت غمر لمخالفتهم تعليمات الوزارة بضرورة غلق المساجد في الجمع والجماعات فقد تم تحويل أئمة المساجد والعمال والمفتشين الي الشئون القانونية بالمديرية لاتخاذ الإجراءات القانونية.وكان الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية وجه بمتابعة قرار وزير الاوقاف بغلق المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا بنطاق المحافظة حفاظا على صحة وحياة المواطنين.جاء ذلك فى اطار الجهود الحكومية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإستمرار اتخاذ كافه التدابير والاجراءات الاحترازية المشدده للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على صحه وحياة المواطنين.ووجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمتابعة تنفيذ القرار الذى اصدره السيد الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف المصرية اليوم بغلق جميع المساجد وملحقاتها والزويا بنطاق المحافظة وايقاف صلاة الجمع والجماعات وذلك للحد من وجود التجمعات بالمساجد.وكانت أشارت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم أن هذا القرار يضع فى الاعتبار المصلحة الشرعية والوطنية وجاء متسقا مع مقاصد الشريعة الاسلامية والتى يأتى فى مقدمتها الحفاظ على النفس الانسانية ويتماشى مع يؤكده العلماء المختصين فى المجال الطبى وتنفيذ الارشادات التى اوصت بها منظمة الصحة العالمية فى مواجهة فيروس كورونا والحد منه.