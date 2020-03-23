موجز البرلمان| طلبات إحاطة للحكومة لمواجهة فيرس كرونا في مصر

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب.. نعرض أهمها في نشرة "موجز البرلمان"، ومنها:





• الإجراءات الوقائية ضد كورونا تؤكد وعي القيادة السياسية





أشاد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالإجراءات الإحترازيه والوقائية والصحية التي تتخذها الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن تحركات وقرارات القيادة السياسية منذ بدء الأزمة تؤكد على الوعي الكامل بمواجهة الأزمات التي تهدد صحة أبناء الوطن من الوباء العالمي.





• منتقدو تعليق الصلاة في المساجد "خونة وشياطين"





أشاد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، بالفكر المستنير والعلم الغزير للعالم الجليل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، وسياسة وزارة الأوقاف في إدارة شئون المساجد ولا سيما وقت الأزمات.





ووصف عضو مجلس النواب، المنتقدين لقرار وزير الأوقاف بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية والاكتفاء برفع الأذان، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، بأنهم من الخونة والشياطين التابعين لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية.





• تحرك برلماني بشأن زيادة بدل العدوى للأطباء





تقدم محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول أحقية الأطباء في زيادة قيمة بدل العدوى والذي يتراوح بين 19 إلى 30 جنيه للطبيب ولم يتغير منذ 25 عاما.





• برلمانية تطالب بفرض حظر تجول لمواجهة كورونا





تقدمت إيفلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب، اليوم الأحد، بمقترح برلماني إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتقديمه إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر تجول، للحد من حركة المواطنين، في سبيل مواجهة فيروس كورونا.





• طلب إحاطة بشأن أتوبيسات النقل بين المحافظات





تقدّم النائب سليمان العميري، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كلا

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرة ووزيرى الصحة والنقل، بشأن شركات نقل الركاب بين المحافظات، وما تمثله من خطورة على المواطنين خاصة في الوقت الحالى من انتقال الفيروسات، وخطورتها على الصحة العامة.





• طلب إحاطة للحكومة لوقف طباعة الصحف والمجلات الورقية مؤقتا





تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة للإعلام، ورئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن وقف طباعة وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتا، إتساقا مع جهود الدولة بشأن الإجراءات الوقائية من ڤيروس كورونا المستجد





• قرارات الرئيس الاقتصادية تكفل دعم كامل للمستثمرين والمصدرين



