الإعلان عن تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" في التشيك

أعلنت جمهورية التشيك، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاُ لما نقلته فضائية سكاي نيوز بالعربية في نبأ عاجل لها.

وقالت وزراة الصحة التشيكية، في وقت سابق من صباح اليوم، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1047 حالة".





وكانت الحكومة التشيكية، قد فرضت خلال الأيام الماضية، قيودا على الحركة فى كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس الجاري، تجنبا لتفشي فيروس كورونا على نطاق واسع.





وطالب رئيس الحكومة أندريه بابيش، المواطنين فى جميع أنحاء البلاد بعدم مغادرة منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، متابعا: "قد تفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون".