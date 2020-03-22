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الإعلان عن تسجيل أول وفاة بـ"كورونا" في التشيك
الأحد 22/مارس/2020 - 09:25 م
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الفجر
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أعلنت جمهورية التشيك، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، وفقاُ لما نقلته فضائية سكاي نيوز بالعربية في نبأ عاجل لها.
وقالت وزراة الصحة التشيكية، في وقت سابق من صباح اليوم، إن "عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 1047 حالة".
وكانت الحكومة التشيكية، قد فرضت خلال الأيام الماضية، قيودا على الحركة فى كافة أرجاء البلاد حتى 24 مارس الجاري، تجنبا لتفشي فيروس كورونا على نطاق واسع.
وطالب رئيس الحكومة أندريه بابيش، المواطنين فى جميع أنحاء البلاد بعدم مغادرة منازلهم إلا للعمل أو الطوارئ، متابعا: "قد تفرض عقوبات تصل إلى 3 ملايين كرونة تشيكية على الانتهاكات ومخالفة القانون".
وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.
وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.
وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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