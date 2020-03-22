ريهام حجاج تتبرع بـ مليون جنيه لمواجهة فيروس كورونا

نشرت الفنانة ريهام حجاج، مقطع فيديو عبر صفحتها بموقع "إنستجرام"، تحت شعار "ياللا بينا سوي نعدي الأزمة إن شاء الله" وأعلنت الفنانة التبرع بمبلغ مليون جنيه مصري لصالح وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.



وقالت أن العالم يمر بأزمة صحية كبيرة، ولازم نلتزم لكي نعدي الازمة مثلما نجحت الصين بفضل الإلتزام وناشدت جمهورها بالالتزام حتى نحاصر المرض.



وتابعت ريهام حجاج: قبلت التحدى من لقاء الخميسى فى تبرعات الخير، وسوف أتبرع بمليون جنيه، وأتحدى محمد حلاوة، تامر مرسى، نيلي كريم، وخالد النبوى.