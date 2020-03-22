"المطلق": أنجح وسائل التصدي لـ كورونا الإلحاح في الدعاء

أكد الشيخ عبدالله المطلق، أن أنجح وسائل التصدي لوباء فيروس كورونا، هو الإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار.





وقال المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": مع قيام الفرد والأسرة والمجتمع بواجب التعاون مع الحكومة بالتقيد التام بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بتنفيذ القرارات الرسمية.





وأضاف : وعلى الكل التلاحم في مواجهة هذا الخطر الداهم، فإنها مسؤولية الجميع.