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"المطلق": أنجح وسائل التصدي لـ كورونا الإلحاح في الدعاء

الأحد 22/مارس/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكد الشيخ عبدالله المطلق، أن أنجح وسائل التصدي لوباء فيروس كورونا، هو الإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار.

وقال المطلق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر ": مع قيام الفرد والأسرة والمجتمع بواجب التعاون مع الحكومة بالتقيد التام بتعليمات وزارة الصحة والالتزام بتنفيذ القرارات الرسمية.

وأضاف : وعلى الكل التلاحم في مواجهة هذا الخطر الداهم، فإنها مسؤولية الجميع.
ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.
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الكلمات المفتاحية

وسائل فيروس كورونا المطلق الدعاء التصدي الاستفغار احترازي

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