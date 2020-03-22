Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد موسى: للمرة الأولى يشيد السيسي بدور الإعلام في التوعية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 م
Advertisements
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
داليا الحسين
Advertisements
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن سعادته بإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدور الإعلام في التوعية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما كان ينتقد الإعلام، ولأول مرة يشيد به، موضحًا أن وسائل الإعلام المختلفة تواجه الشائعات وتكذبها وتنشر التوعية بين المواطنين.

وأضاف: "الرئيس السيسي رأى اليوم دور الإعلام وأهميته في وقوفه بجانب الدولة والشعب المصري"، مؤكدًا أن الإعلام يقف بجانب الدولة في مواجهتها للوباء العالمي، معقبًا: "لا يوجد دولة في العالم لن يصلها الفيروس".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بالمنظومة الإعلامية فى تغطية أزمة كورونا وتوعية المواطنين، وطالب وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا السيسي الاجراءات الوقائية الإعلامي أحمد موسى

أخبار تهمك

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 6 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وصول مركب إلى كفر الشيخ قادما من إيطاليا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ 34 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع حالات الشفاء لـ 28

طارق رحمي يكشف مستجدات الحالة المصابة بفيروس كورونا في الغربية

عاجل.. الحكومة تعلن موقفها من إلغاء الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. الصحة تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 10 حالات

متحدث الحكومة يكشف عن طريقة علاج مصابي فيروس كورونا (فيديو)

السيسي يحذر من التهاون مع أزمة كورونا: "وإلا سنخسر كثيرا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

09:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status