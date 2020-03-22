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الفريق الأسوأ لبرشلونة في القرن الحادي والعشرين

الأحد 22/مارس/2020 - 09:27 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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حقق نادي برشلونة الإسباني أغلب نجاحاته الكروية، منذ مطلع القرن الحادي والعشرين.

 

وتمكن الفريق من تحقيق الكثير من البطولات على المستويين المحلي والقاري، وارتبط إسمه بالعديد من النجوم الكبار، مثل ليونيل ميسي وأندريس إنيستا وتشافي ورونالدينيو وغيرهم.

 

ولكن كما هي العادة، أخفق الفريق كثيراً في سوق الإنتقالات، حيث أبرم الفريق الكتالوني العديد من الصفقات التي خيبت الآمال.

 

وكونت صحيفة ماركا الإسبانية فريقاً من صفقات برشلونة الغير ناجحة، جاء كالتالي.

 

ريتشارد دوتريل (حارس مرمى)

 

بعد مستوى رائع مع سيلتا فيجو، فشل الفرنسي في خلافة الأرجنتيني "بونانو" في حماية عرين برشلونة، ليخسر موقعه للشاب بيبي رينا.

 

مارتن كاسيريس (مدافع)

 

كان أحد صفقات بيب جوارديولا في موسمه الأول، لكن مسيرة الأوروجواياني تأثرت كثيراً بالإصابات، ليغادر الفريق بعد عامين من الإعارات.

 

ديميترو تشجرينسكي (مدافع)

 

مقابل 25 مليون يورو، تم ضم قلب الدفاع الأوكراني عام 2009، ليعود لبلاده بعد موسم وحيد.

 

توماس فيرمايلين (مدافع)

 

قضى معظم فترته مصاباً في برشلونة منذ إنضمامه من أرسنال عام 2014، قبل أن يغادر نحو روما الإيطالي.

 

ييري مينا (مدافع)

 

جاء لبرشلونة في شتاء عام 2018 من بالميراس البرازيلي، ليغادر بعد 6 أشهر لإيفرتون دون ترك بصمة حقيقية.

 

أليكس سونج (لاعب وسط)

 

كان أحد أفضل لاعبي الوسط في إنجلترا مع أرسنال، إنتقل لبرشلونة عام 2012 لكنه رحل سريعاً عن الفريق نحو وست هام.

 

أندري جوميز (لاعب وسط)

 

أسوأ صفقة في الدوري الإسباني موسم 2016/2017 وفق إستفتاء زوار ماركا.

جاء لبرشلونة بعد منافسة قوية مع ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو، وأدى مستواه المتواضع لبيعه لإيفرتون عام 2018.

 

ريكاردو كواريسما (لاعب وسط)

 

كان أحد أبرز مواهب أوروبا مع سبورتينج لشبونة، لينضم لبرشلونة، الذي قضى معه موسم وحيد، رحل بعده بعد عدة مشاكل مع مدربه الهولندي فرانك ريكارد.

 

خوان رومان ريكيلمي (لاعب وسط)

 

رغم موهبته العالية، إلا أنه لم يتأقلم مع أسلوب الهولندي لويس فان جال، لينتقل لفياريال حيث ظهر بمستوى رائع هناك.

 

فيليبي كوتينيو (مهاجم)

 

قرر برشلونة دفع 160 مليون يورو لضم كوتينيو في يناير 2018 من ليفربول، لكنه غادر النادي معاراً لبايرن ميونخ بعد 18 شهر من إنضمامه للبارسا، تاركاً خلفه إنتقادات عديدة ومستوى متواضع.

 

زلاتان إبراهيموفيتش (مهاجم)

 

كلف خزينة برشلونة 70 مليون يورو عام 2009، ورغم تسجيله بعض الأهداف، إلا أنه رحل بعد موسم واحد لميلان الإيطالي، بعد مشاكل مع بيب جوارديولا.

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