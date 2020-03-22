فيروس كورونا يصل "الكونجرس" الأمريكي بإصابة لسيناتور





أعلن مكتب السيناتور الجمهوري الأمريكي راند بول " العضو في الكونجرس عن ولاية كينتاكي" ، مساء اليوم الأحد، أنه "أصيب بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح بذلك أول عضو في مجلس الشيوخ تتأكد إصابته بالفيروس".





وقال المكتب الإعلامي لبول، في بيان نشر على حسابه الرسمي في موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنه "خضع لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية"، موضحاً أن "بول يشعر نفسه جيدا ولا توجد أعراض لديه وتم فحصه كإجراء احترازي، بسبب أنشطته المكثفة المتعلقة بالسفر والمشاركة في الفعاليات".





ولفت البيان إلى أن "السيناتور الأمريكي لم يكن على علم بوجود أي اتصال مباشر له مع أي شخص مصاب بالعدوى"، مشيراً إلى أنه "يتو قع أن يعود بول إلى مجلس الشيوخ بعد انتهاء فترة عزله الصحي، وسيواصل العمل من أجل مواطني كينتاكي في هذا الزمن الصعب".





وتسبب الفيروس في قتل 342 شخصا وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع حكام الولايات ورؤساء البلديات إلى غلق المدارس والشركات والكثير من جوانب الحياة الأمريكية.





ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



