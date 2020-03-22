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انفراد.. أول صورة للحالة الأولى المصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

الأحد 22/مارس/2020 - 09:21 م
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بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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ظهر وليد عبدالله مدرب حراس مرمى نادي المدين المنورة بالاقصر، المصاب بفيروس كورونا، بحالة جيدة اليوم داخل الحجر الصحي بمدينة اسنا محافظة الاقصر.

 

وقال حمادة جابر، حارس مرمى فريق المدينة المنورة، واحد المقربين للمدرب، في تصريح خاص ل"الفجر الرياضى" إن اليوم الأحد تم خروج زوجة مدرب الفريق من الحجر الصحي، بعد ثبوت خلوها من الفيروس، وجاءت نتيجة التحليل سلبية.

 

وأوضح ان ابنته "منة" لم تصاب بالفيروس، وأن الذي اصيب هو مدرب الفريق وزوجته فقط، التي خرجت اليوم من الحجر الصحي.

 

وأشار جابر الي ان هناك تحليل اخير لمدرب الفريق يوم الثلاثاء المقبل، سوف يحدد استمراره بالحجر الصحي او الخروج بعد إتمام العلاج.

 

وكان وليد عبدالله مدرب حراس كرمي المدينة المنورة بالاقصر، اصيب بفيروس كورونا أثناء عودته من الإسكندرية، في قطار النوم، بعد أن تبين ان الكبينة التي استقلها، كان يستقلها قبله زائر اجنبي.


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