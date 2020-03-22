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عاجل.. سوريا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:16 م
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وزير الصحة السوري
وزير الصحة السوري
حلمي رمضان
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أعلن وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي، مساء الأحد، عن "تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد لشخص قادم من خارج البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها"، وفقًا لما ذمرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سوريا

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