Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل شراء شهادة "إبن مصر" بفائدة 15%

الأحد 22/مارس/2020 - 09:15 م
Advertisements
محمد الاتربي
محمد الاتربي
أمنية فوزي
Advertisements

كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة "ابن مصر" ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.

وأكد "الإتربي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بسبب انتشار "كورونا"، مثل تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك خفض الفائدة على الفروض من 10% إلى 8%، جميعها قرارات جريئة تصب في مصلحة الشركات وخدمة الدين العام، وهامة لدعم قطاع الصناعة في مصر.

وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.

وأشار إلى أن شهادة "ابن مصر" يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، وذلك حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لتشجيع الصناعة والاقتصاد مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه للصناعة بفائدة 10% و5%، بالإضافة إلى مبادرات المصانع المتعثرة، أما بعد ظهور وباء كورونا، فخفض البنك المركزى سعر الفائدة 3% لأول مرة على مدار تاريخ البنك، وذلك سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد، خاصة وأن اقتصاد العالم كله يعاني بسبب الوباء، وسيظهر ذلك جليًا للشركات.

وأضاف رئيس بنك مصر، أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير جيد على عجز الموازنة، كما أن بنك مصر والبنك الأهلى استسمروا فى دفع فائدة 12% رغم أن ذلك سيؤثر على اقتصاد البنكين، كما أن البنكين سيطلقان شهادة بفائدة شهرية قيمتها 15%، في محاولة لمساعدة المواطنين فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المُستجد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا رسوم التحويلات بنك مصر احترازي ابن مصر

أخبار تهمك

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ ساعة و نصف

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ ساعة و 23 دقيقة

ثورة كروية.. الخطيب يتخذ قرارات نارية في الأهلي

منذ 34 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم

منذ ساعة و 27 دقيقة

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وصول مركب إلى كفر الشيخ قادما من إيطاليا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 6 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أعلى فائدة استثمارية في البنوك المصرية بعد شهادة قناة السويس

بدء صرف مستحقات شهادات قناة السويس.. ووزير المالية يطمئن المواطنين على أموالهم

لأصحاب شهادات قناة السويس.. تعرف على البنوك التى تصرف حصيلة الشهادات اليوم

أعلى شهادات الاستثمار في البنوك المصرية بعد تخفيض الفائدة

شهادات الاستثمار الأعلى عائد في البنوك بعد تخفيض الفائدة

بسبب "كورونا".. البنك الأهلي يتيح شهادة الـ 15% من خلال الإنترنت

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

09:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status