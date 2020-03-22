رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل شراء شهادة "إبن مصر" بفائدة 15%



كشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن إطلاق شهادة "ابن مصر" ذات فائدة مرتفعة تصل إلى 15%، لعملاء البنك ومتاحة لعملاء البنوك الأخرى.



وأكد "الإتربي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يُقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي بسبب انتشار "كورونا"، مثل تأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، وكذلك خفض الفائدة على الفروض من 10% إلى 8%، جميعها قرارات جريئة تصب في مصلحة الشركات وخدمة الدين العام، وهامة لدعم قطاع الصناعة في مصر.



وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.



وأشار إلى أن شهادة "ابن مصر" يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، وذلك حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.



وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، إن البنك المركزى أطلق عدة مبادرات قبل ظهور فيروس كورونا المستجد، لتشجيع الصناعة والاقتصاد مثل مبادرة الـ 100 مليار جنيه للصناعة بفائدة 10% و5%، بالإضافة إلى مبادرات المصانع المتعثرة، أما بعد ظهور وباء كورونا، فخفض البنك المركزى سعر الفائدة 3% لأول مرة على مدار تاريخ البنك، وذلك سيكون له وقع إيجابي على الاقتصاد، خاصة وأن اقتصاد العالم كله يعاني بسبب الوباء، وسيظهر ذلك جليًا للشركات.



وأضاف رئيس بنك مصر، أن تخفيض سعر الفائدة سيكون له تأثير جيد على عجز الموازنة، كما أن بنك مصر والبنك الأهلى استسمروا فى دفع فائدة 12% رغم أن ذلك سيؤثر على اقتصاد البنكين، كما أن البنكين سيطلقان شهادة بفائدة شهرية قيمتها 15%، في محاولة لمساعدة المواطنين فى ظل الظروف التى يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا المُستجد.



