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سعد سمير يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية في الأهلي
الأحد 22/مارس/2020 - 09:04 م
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علي نبوي
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أشاد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله أيمن أشرف.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"إن أيمن من اللاعبين اللاعبين المخلصين في القلعة الحمراء".
وأضاف :"أيمن عنده خبرة في مركز المدافع، ويؤدي بشكل جيد رغم الضغوطات التي يتعرض لها".
وواصل:" أيمن لا يتهرب من المسئولية ومخلص".
وعن موعد عودته للتدريبات قال :" أسير في البرنامج العلاجي بشكل جيد، وأنفذ البرنامج بشكل يومي في الأهلي، وخلال شهرين ونصف سوف أتواجد في التدريبات الجماعية".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"إن أيمن من اللاعبين اللاعبين المخلصين في القلعة الحمراء".
وأضاف :"أيمن عنده خبرة في مركز المدافع، ويؤدي بشكل جيد رغم الضغوطات التي يتعرض لها".
وواصل:" أيمن لا يتهرب من المسئولية ومخلص".
وعن موعد عودته للتدريبات قال :" أسير في البرنامج العلاجي بشكل جيد، وأنفذ البرنامج بشكل يومي في الأهلي، وخلال شهرين ونصف سوف أتواجد في التدريبات الجماعية".
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