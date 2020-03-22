سعد سمير يكشف موعد عودته للتدريبات الجماعية في الأهلي

أشاد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله أيمن أشرف.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"إن أيمن من اللاعبين اللاعبين المخلصين في القلعة الحمراء".



وأضاف :"أيمن عنده خبرة في مركز المدافع، ويؤدي بشكل جيد رغم الضغوطات التي يتعرض لها".



وواصل:" أيمن لا يتهرب من المسئولية ومخلص".



وعن موعد عودته للتدريبات قال :" أسير في البرنامج العلاجي بشكل جيد، وأنفذ البرنامج بشكل يومي في الأهلي، وخلال شهرين ونصف سوف أتواجد في التدريبات الجماعية".



