Advertisements
Advertisements
Advertisements

إيطاليا.. "دي مايو" يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس

الأحد 22/مارس/2020 - 08:46 م
Advertisements
وزير الخارجية الإيطالي - لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي - لويجي دي مايو
وكالات
Advertisements

توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الأحد، إلى مطار عسكري في العاصمة روما؛ ليستقبل شخصياً طائرات روسية تنقل أطباء عسكريين ومعدات خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال دي مايو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنني "أتوجه إلى القاعدة (براتيكا - دي - ماري) لأتابع شخصيا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني، وصول 9 طائرات من روسيا تنقل كميات جديدة من المعدات الصحية".

هذا وأرسلت السلطات الروسية، طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أمن موسكو، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وأقلعت أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية، من مطار تشكالوفسكي مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: إن أول طائرة من طراز "إيل - 67" التابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية "Practicus de Mare" (30 كيلومترًا جنوب غرب روما) 

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

كورونا روسيا دي مايو الروس الأطباء العسكريين الروس الأطباء إيطاليا

أخبار تهمك

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 5 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ حوالي 3 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

منذ 39 دقيقة

وزيرة الهجرة تكشف حقيقة وصول مركب إلى كفر الشيخ قادما من إيطاليا

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى: اللواء خالد شلتوت توفى أثناء مشاركته فى التعقيم ضد كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل - الفجر يكشف كيف أصيبت أول حالة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعتين

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تجاوز حصيلة وفيات "كورونا" لضحايا "سارس" في الصين

عاجل.. وفيات كورونا تتخطى 1800 حالة في الصين

عاجل.. تطور جديد في عدد وفيات "كورونا"

ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ2236 حالة

ارتفاع وفيات كورونا في الصين لـ2442 حالة

أمريكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيطاليا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:56 م

عاجل.. وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

07:51 م

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status