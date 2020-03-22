إيطاليا.. "دي مايو" يستقبل شخصيا الأطباء العسكريين الروس





توجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، مساء اليوم الأحد، إلى مطار عسكري في العاصمة روما؛ ليستقبل شخصياً طائرات روسية تنقل أطباء عسكريين ومعدات خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".





وقال دي مايو، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": إنني "أتوجه إلى القاعدة (براتيكا - دي - ماري) لأتابع شخصيا، بالتعاون الوثيق مع وزارة الدفاع وإدارة الدفاع المدني، وصول 9 طائرات من روسيا تنقل كميات جديدة من المعدات الصحية".





هذا وأرسلت السلطات الروسية، طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع أمن موسكو، محملة بخبراء ومعدات إلى إيطاليا لتقديم المساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

وأقلعت أول طائرة شحن تابعة لقوات الفضاء الروسية، من مطار تشكالوفسكي مع متخصصين ومعدات إلى إيطاليا للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: إن أول طائرة من طراز "إيل - 67" التابعة لقوات الفضاء الروسية حلقت من مطار تشكالوفسكي العسكري مع متخصصين عسكريين روس ومعدات إلى الجمهورية الإيطالية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أن الطائرة ستهبط في القاعدة الجوية الإيطالية "Practicus de Mare" (30 كيلومترًا جنوب غرب روما)



ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.



