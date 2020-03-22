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تعرف على حقيقة وقف تصوير مسلسل "ليالينا" لـ صابرين

الأحد 22/مارس/2020 - 09:50 م
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صابرين
صابرين
مصطفى فكيه
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أصبح فيروس كورونا الأزمة الأكبر في العالم حاليًا والتي تلقى بظلالها على المجالات سواء طبية وسياسية واقتصادية وفنية وثقافية، وتفاعل معها المشاهير عبر حساباتهم الشخصية بين متفائل مطمئن لنهاية الأزمة ومتخوف من سرعة انتشار ذلك الفيروس القاتل.

وأكدت الفنانة صابرين، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بأن كل أبطال وكل المشاركين في مسلسل "ليالينا" حصلوا على إجازه من التصوير لمدة أسبوع واحد بهدف المشاركة في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، علي أن يتم استكمال التصوير بعدها.

ومسلسل "ليالينا" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى" ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينات، ويشارك في بطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، رنا رئيس وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويشهد المسلسل عودة 3 من أبطاله إلى الدراما الرمضانية، حيث غابت غادة عادل العام الماضي بعدما قررت تقديم "مملكة إبليس" خارج الشهر الكريم، واياد نصار الذى غاب آخر عامين منذ تقديمه "هذا المساء رمضان 2017، وخالد الصاوي الذى يغيب منذ بطولته لمسلسل "هي ودافنشي" مع ليلى علوى عام 2016، أما صابرين فتواجدت العام الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع على ربيع وإخراج وائل احسان.
"للمرة الثانية على التوالي يجمع بين المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سويا مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصري على قناة الحياة العام الماضي، وشارك في بطولته بجانب ماجد المصري كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.
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الكلمات المفتاحية

مسلسلات رمضان2020 مسلسل ليالينا فيروس كورونا صابرين الإجراءات الاحترازية احترازي

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