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مدافع الأهلي يطلق تصريح قوي عن فايلر

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 م
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بوابة الفجر
محمد الصو
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أكد أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، يعد من أفضل المدربين التي تولت القيادة الفنية في القلعة الحمراء.

وأضاف أشرف في تصريحات خاصة لقناة "الأهلي"، أن فايلر يشبه إلى حد كبير البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق وأحد أساطير التدريب في الأهلي".

وتابع: "فايلر يتشابه مع جوزيه في الشخصية القوية والرؤية خلال المباريات وغيرها من الأمور، بالإضافة إلى قراءته الجيدة المباريات".

واختتم: " فايلر يمتاز بالاجتهاد والعمل الجاد وهو السبب الرئيسي في الظهور الحالي له مع النادي الأهلي، وأنه يحاول النجاح وترك بصمة قوية في تاريخ النادي".
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