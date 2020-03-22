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مدافع الأهلي يفجر مفاجأة حول اعتزاله كرة القدم

الأحد 22/مارس/2020 - 09:00 م
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الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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صرح أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه قرر اعتزال الكرة عقب وفاة شقيقته ووالدته.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر الأهلي:"والدتي كانت كل حياتي وحلمي طولان سبب عودتي للعب كرة القدم مرة أخري".

وواصل:"وحياتي توقفت بعد وفاة أمي، وكنت أشاهد مباراة الأهلي ودجلة عندما تلقيت خبر وفاتها".

وأوضح:" جريت في الشارع أجري وركبت تاكسي للوصول إلى الإسكندرية، وهاني العجيزي تحدث معي وأبلغني بأن والدتي في العناية المركزة".

وأشار:" في الطريق كنت أخطط لمستقبل أختي بعد وفاة أمي لأنها كانت قريبه منها جدا، وومكنتش أعرف انها توفت".

وزاد:" مكنتش أعرف حاجة بدون أمي وقلبي مات من بعدها ومبقتش بحس بحاجة من بعدها".
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