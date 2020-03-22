غصب وإستياء الحكام لتأخر صرف مستحقات الموسم الحالي



يسود حالة من الإحقان والضغط من جانب جميع حكام كرة القدم في الفروع بسبب تأخر اللجنة الخماسية صرف مستحقات الحكام الموسم الحالي، الذي يقترب من نهايتة .



حيث أشار حكام الأقسام المختلفة بأن معظم الحكام والمساعدين، ليس لديهم دخل مادي سوى من التحكيم، وتوقف النشاط حالياً يؤثر بالسلب على معيشتهم، لعدم صرف المستحقات المتأخره، بجانب عدم المشاركة في إدارة المباريات لتوقف الدوريات المختلفة.



على جانب آخر، أعرب جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، بأن اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، واقف على صرف مليون جنيه فقط من إجمالي المستحقات المالية، ولم يتم صرفهم حتى الآن، للحكام مؤكداً أن هذا المبلغ لا يلبي طموحات جميع الحكام في جمهورية مصر العربية، حيث أن قيمة إجمالي المتأخرات أكثر من ذلك المبلغ بكثير.



