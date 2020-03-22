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أيمن أشرف: البدري أول من قام بتصعيدي ورحلت بسبب جوزيه ومارسيلو الأفضل

الأحد 22/مارس/2020 - 08:55 م
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أيمن أشرف
أيمن أشرف
محمد الصو
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كشف أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن صاحب الفضل عليه في تصعيده للفريق الأول، عندما كان ناشئًا.

وأكد أشرف خلال تصريحاته بقناة "الأهلي"، أن حسام البدري المدير الفني السابق للفريق والحالي للمنتخب الوطني، هو أول من منحه فرصة المشاركات الأساسية.

وأضاف: "تصعيدي للفريق الأول جاء بعد إصابة جيلبرتو وكان في هذا التوقيت سيد معوض أساسي ولعبت له بديلًا في حال عدم جاهزيته".

وتابع: " بعده تولي مانويل جوزيه المسئولية خلال فترة أحداث بورسعيد، قلت نسبة مشاركاتي وطلبت بعدها الرحيل حتى خرجت إعارة إلى نادي تليفونات بني سويف، ثم الانتقال إلى سموحة فيما بعد".

وأكمل عن مركزه المفضل: "أفضل اللعب في مركز المدافع الأيسر عن المساك، ولكنني أحترم قرار المدرب في أي من المركزين".

واختتم عن مثله الأعلى عالميًا: " أعتبر البرازيلي مارسيلو نجم فريق ريال مدريد الإسباني هو الأفضل في هذا المركز بالعالم".
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