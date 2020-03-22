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نجمي بايرن ميونخ ينجحان في جمع 2 ونصف مليون يورو لمكافحة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:50 م
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بوابة الفجر
وكالات
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نجحت حملة "نحن نركل كورونا" التي أطلقها جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا ثنائي فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، في جمع أكثر من 5ر2 مليون يورو في أيامها الأولى.


وأطلق ثنائي الفريق "البافاري" الحملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19-) ودعم المتضررين من الفيروس، الذي أودى بحياة الآلاف من البشر في جميع أنحاء العالم.


وتبرع كيميتش وجوريتسكا بالمليون الأول، وبحلول اليوم الأحد تمت إضافة أكثر من 5ر1 مليون يورو، وفقاً لموقع الحملة.


وتعهد ما يقرب من 20 لاعبًا بالتبرع، من بينهم أكثر من نجم ألماني مثل ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، وجوليان دراكسلر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وماتس هوميز مدافع بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة للمهاجم الهولندي كلاس يان هونتلار.


وأوضح الموقع أنه تم تلقي 500 تبرع صغير، وحوالي 350 طلباً من المنظمات لتلقي التبرعات.
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