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أيمن أشرف: رفضت عرض مغري من الزمالك لأجل الأهلي

الأحد 22/مارس/2020 - 08:53 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى عرضا من الزمالك قبل العودة للقلعة الحمراء، عندما كان لاعبًا في صفوف سموحة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"علمت من تامر النحاس، بأن عصام سراج مدير لجنة التعاقدات في الأهلي يريد ضمي للأهلي"

وواصل :" عصام سراج أول من تحدث معي للعودة للأهلي عام 2017".

وزاد :"في ذلك الوقت الزمالك كان يريد شرائي من سموحة في يناير، وعرض عليا مبلغ مبالي كبير، ورفضت وتمسكت بالعودة للأهلي في نهاية الموسم عقب انتهاء عقدي".

وأتم حديثه :"حسام البدري تحدث معي وقالي أنا عايزك في الأهلي وهتلعب مساك وظهير أيسر".‎
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