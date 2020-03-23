10 قرارات اتخذهم الرئيس السيسي منذ بداية أزمة الكورونا

حرصت الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا في الصين في ديسمبر الماضي، على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحته ومنع انتشار العدوى، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصدر عددا من القرارات الحازمة لمواجهة الفيروس، وحماية الشعب المصري.





وفي هذا السياق تستعرض " الفجر " 10 قرارات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية صحة المصريين منذ بداية أزمة الكورونا حتى الآن.





1-تشديد الرقابة الصحية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة"، في بداية شهر مارس، وكلف الرئيس، بمتابعة تطورات فيروس "كورونا".





ووجه الرئيس بوضع خطة للطب الوقائي، وتشديد الرقابة الصحية على أعلي المعايير على الموانئ والمطارات، ومواصلة الاستعداد بالتعاون بين كل الجهات المعنية، وتنظيم حملات توعية للمواطنين وتوفير المعلومات الدقيقة.





2-تعليق الدراسة

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بداية من الأحد الماضي في 15 مارس الجاري ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة الكورونا، ووضعت وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، السيناريوهات بعد قرار رئيس الجمهورية لاستخدام الطرق الحديثة الكترونية.





3- دعم مالي ضخم

وأكد الرئيس، أن مصر تسعى للخروج من أزمة الكورونا "أهلينا غاليين علينا، صحتهم أغلى من الفلوس، واحنا ملتزمين أخلاقيا عن حماية المصريين"، كما ناشد الرئيس المصريين، بالالتزام بالحجر الصحي" اقعدوا في بيوتكم أسبوعين"





وشدد الرئيس أن الدولة لاتتهاون في توفير كل التمويل لحماية صحة الشعب المصري، "خصصنا 100 مليار، واتقال هيتجاب منين، مصر مش دولة قليلة".





وأضاف الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية وضعت مبلغ 100 مليار جنيه ضمن خطة مكافحة الفيروس وتطبيق الاجراءات الاحترازية والعزل الطبي منذ بداية ظهوره، كما أهاب الرئيس، بالأم المصرية بحماية أرواح أسرتها.





4- دعم أصحاب المعاشات

وفي خطوة دعم من الرئيس السيسي، لأصحاب المعاشات، كلف الرئيس حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.





وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بجعل علاوة المعاشات بنسبة 14% خلال العام المالي المقبل.





5- دعم البورصة

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعم البورصة المصرية التي تعاني من تداعيات الفيروس والآثار الاقتصادية حيث وافق الرئيس علي تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية.





6- وقف الضريبة الأطيان

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار بوقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية خلال سنتين ضمن الإجراءات الحماية للفئات المتضررين من فيروس كورونا المستجد.





وكشف الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساعد الدولة على مكافحة فيروس كورونا، كما توجه الرئيس بالشكر للشعب المصري علي جهده المبذول خلال السنوات الماضية فى ملف الإصلاح الاقتصادي.





7- خفض سعر الكهرباء

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي خفض سعر الغاز الطبيعي بقيمة 4.5 دولار للصناعة، وخفض الكهرباء بقيمة 10 قروش للصناعة، وتوفير مليار جنيه للدعم المصدرين.





وأصدر الرئيس السيسي قرار بتأجيل سداد الضرائب المستحقة وتسوية ملفات الممولين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.









8- دعم الفئات المتضررة

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خفض العائد المالي للشهادات البنوك بنسبة 3 % والتشديد علي صرف رواتب العاملين من خلال البطاقات الائتمانية، "مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات".





وكما أصدر الرئيس قرار برفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المطلوبة منهم.





9- دعم المتضررين

وأصدر الرئيس قرار بتوفير احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أصدر الرئيس قرار الإعفاء من ضريبة الدماغات، وأطلق الرئيس أيضا، مبادرة تمويل العقاري بتخصيص 50 ملبار جنيه لدعم القطاع التمويل العقارى لمتوسطي الدخل.





وكلف الرئيس بعدم تطبيق غرامات على متاخرين في سداد القروض، عمل حصر بالفئات المتضررة من الفيروس، ودعم هذه الفئات المتضررة من تداعيات الفيروس، مبادرة دعم العاملين بالسياحة.





10- دعم السياحة

وأكد الرئيس السيسي، أن قطاع السياحة هو أكبر القطاعات التي تاثرت من الفيروس بسبب تعليق رحلات السفر والطيران وغلق المتاحف، وأطلق الرئيس مبادرة تمويل السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه لدعم الفنادق والعاملين بالسياحة مع تخفيض تكلفة الإقراض للمبادرة إلى 8%.



