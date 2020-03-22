أحمد فهمي يعزف النشيد الوطني لفريق عمل "أسود فاتح"

نشر الفنان أحمد فهمي، مقطوعة من عزفة للنشيد الوطني التي قام بعزفها أثناء كواليس مسلسل "أسود فاتح"، وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام "



ظهر" فهمى" وكان يرتدي تيشرت أصفر وكاب ويجلس ليعزف علي الجيتار النشيد الوطني بلادي لكي حبي وفؤادي " وذلك لفزيق عمل مسلسل" أسود فاتح "



يشار إلي أن فهمي يستعد لمشروع جديد مع فريقه "واما"، وهو مشروع إذاعي على أحدى الرديوهات في رمضان المقبل.



من ناحيه آخرى إنتهي "فهمي"، من تصوير إعلان برنامجه الجديد "فيرست مليون شو"، المقرر أن يذاع قريباً.



يذكر أن تعاقد صناع مسلسل "أسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى مع عدد من النجوم والمقرر عرضه رمضان المقبل، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، وشملت قائمة نجوم المسلسل بجانب بطلته هيفاء وهبى، شريف سلامة، أحمد فهمى، روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، لاشينة.