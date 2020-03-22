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بسبب كورونا.. إغلاق بورصة فلسطين لحين إشعار أخر

الأحد 22/مارس/2020 - 08:38 م
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بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
وكالات
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أعلنت بورصة فلسطين، إنها ستغلق حتى إشعار آخر لحماية العاملين بها ومنع تقلبات السوق في‭‭‭ ‬‬‬ظل تفشي فيروس كورونا.

أصدرت هيئة سوق رأس المال قرارا بتعليق التداول في بورصة فلسطين، بدءا من جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 23 مارس الجاري حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن ذلك جاء استنادا لقرار الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ في الدولة بدءًا من يوم 5 مارس الجاري.

وبررت الهيئة قرارها بالظروف الصحية الطارئة بخصوص فيروس كورونا المستجد، وبناء على القرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم، لمنع تفشي الفيروس.

وتقع بورصة فلسطين في الضفة الغربية المحتلة حيث سجلت السلطات 59 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وهناك 48 شركة مدرجة بالبورصة بإجمالي قيمة سوقية يبلغ نحو 3.8 مليار دولار.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سكان الضفة الغربية للبقاء في منازلهم وأمر بإغلاق المدارس والمعابر مع إسرائيل والأردن.


ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في فلسطين إلى 59 حالة، وذلك بعد تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس، منها 4 في المحافظات الشمالية، واثنتان في المحافظات الجنوبية.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم /الأحد/ - "إن المصابين من غزة هما من رجال الدعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن إصابتهما".

وأشار إلى أن إصابات الضفة الأربع، سجلت إحداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتان في قرية شقبا لامرأة وابنتها (8 سنوات)، والإصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن نقلت إليه الإصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي ترقد في أحد المستشفيات الإسرائيلية.




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