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عاجل - الفجر يكشف كيف أصيبت أول حالة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

الأحد 22/مارس/2020 - 08:35 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
عاطف الشعيني
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شهدت الساحة الرياضية بمصر، اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، لأحد أفراد الجهاز الفني لنادي المدينة المنورة بالاقصر، أحد فرق المجموعة الأولى بدوري القسم الثالث.

وقال صلاح عز الدين مدير الكرة بنادي المدينة المنورة، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضى"، أن وليد عبد الله مدرب حراس مرمى الفريق أصيب بالفيروس، وتم عزله في مستشفى الحجر الصحي بمدينة إسنا.

وأضاف عز الدين، أن مدرب الحراس أصيب بكورونا عند عودته من الإسكندرية في قطار النوم، حيث تبين أن الكبينة التي استقبلها أثناء عودته، كان يسكن بها زائر أجنبي، لتظهر علامات الفيروس بعد وصوله الاقصر بأربعة أيام، ليتم عرضه على الدكتور الذي شخص الحالة بأعراض برد، ثم ازدادت الحالة التي بدأت بالكحة وضيق بالتنفس، لينقل على إثرها للعناية المركزة، ليتم إرسال التحاليل للقاهرة التي افادت إصابته لفيروس كورونا، ليتم نقله للحجر الصحي بإسنا.

وأشار إلى أن عبد الله الأن حالته مستقرة وتحت المتابعة في الحجر الصحي باسنا، ويتبقي له 10 أيام ليتم الاطمئنان عليه وخلوه من الفيروس.

يذكر أن وليد عبدالله هو أحد أبناء مركز قوص، والمدرس بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، وسبق له اللعب لأندية الأقصر والمدينة المنورة وقوص والكرنك، ثم بدأ مشواره في مجال التدريب بنادي المدينة المنورة، ثم نادي الأقصر، ونادي قوص ثم عاد لتولي تدريب حراس مرمى المدينة المنورة.

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كورونا وكرة القدم كورونا فى مصر كورونا فيروس كورونا الأقصر

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