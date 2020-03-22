نجم الأهلي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

تحدث أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كيفية دخوله النادي، وأصبح أحد أبناءه ولاعبًا في صفوفه.



وأكد أيمن أشرف في تصريحات لقناة "الأهلي"، أنه قام بالمشاركة في المرحلة الأولى بفرع مدينة نصر حتى أثبت كفاءته في الحصول على المرحلة الثانية.



وأضاف: "بعد عبوري للمرحلة الأولى دخلت المرحلة الثانية بالتتش والحمد لله حققت حلمي بالوجود داخل جدران القلعة الحمراء".



واختتم: " في البداية مكنتش مصدق نفسي إني قبلت في الاختبارات، وتمالكت نفسي وأردت أن أنجح حتى حققت ما أريد".



وكشف أشرف عن مفاوضات الزمالك، حيث أكد أنه تلقى عرضًا من القلعة البيضاء عندما كان لاعبًا في سموحة، ولكني فضلت العودة إلى الأهلي، ووقعت على بياض.



ويعتبر أيمن أشرف أحد أبناء النادي الأهلي، قبل أن يخرج للعب ضمن صفوف سموحة، ثم عاد مرة أخرى لتمثيل القلعة الحمراء حتى الآن".