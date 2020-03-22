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حماية المستهلك تعلن قائمة أسعار المعقمات في السوق السعودية

الأحد 22/مارس/2020 - 08:28 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، قائمة بمتوسط أسعار المعقمات في السوق السعودية، فيما طالبت الجميع بالإبلاغ على رقم (1900) في حال ارتفاع الاسعار بشكل غير منطقي.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نشرت جمعية حماية المستهلك قائمة بمتوسط أسعار المعمقات، أشارت خلاله إلى أن العبوة سعة 30 ملم، يصل متوسط سعرها إلى 11 ريالاً، و50 ملم بـ14 ريالاً، و75 ملم بـ 16 ريالاً، أما العبوات ما بين 90 ـ 120 ملم فيبلغ سعرها 20 ريالاً، و300 ملم بـ 30 ريالاً.

وأهابت الجمعية  بالجميع، الاتصال على رقم 1900 في حال تبيّن أن أحد التجار يتلاعب بتلك الأسعار أو يغالي فيها دون مبرر واضح.

ويذكر أن أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، تسجيل 119 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 7 حالات مرتبطة بالسفر و72 حالة من الجنسية التركية.

وأوضح الدكتوى العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، لكشف مستجدات فايروس كورونا، أنه يتم رصد المزيد من حالات المخالطين للمصابين بكورونا، داعيا الجميع إلى البقاء في المنازل وتجنب المخالطة والتنقل، وقال "انتبهوا لأنفسكم.. المخالطة خطيرة جدا".

وقال متحدث وزارة الصحة: حذرنا مرارا وتكرارا من حضور المناسبات والتجمعات لأنها خطيرة على أفراد المجتمع، مضيفا: "إجراءات مكافحة كورونا مستمرة بشكل صارم".

وبين المتحدث باسم "الصحة"، أن من بين الحالات الجديدة المسجلة، 40 إصابة مخالطة لحالات سابقة وارتبطت بحضور المناسبات والتجمعات، مؤكداً أن "الخطوات الاحترازية متعددة وقد نلجأ للمزيد منها متى ما دعت الحاجة لذلك"، و"نرجو عدم السفر بين المدن إلا لأمر ضروري"، مشيرا إلى أن "تعليق الدخول إلى القطيف خطوة وقائية ومعدل الحالات المسجلة فيها في انخفاض".

وكان الدكتور العبدالعالي قد أعلن أمس (السبت) ارتفاع الإصابات إلى 392 حالة، قبل أن يتم اليوم إعلان 119 حالة جديدة بـ"كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى 511 إصابة.

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معقم حماية المستهلك المعقمات السوق السعودية اﻻسعار احترازي

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