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استاذ علم اجتماع: سخرية عمر كمال من إجراءات الوقاية من الكورونا لجذب الانتباه

الأحد 22/مارس/2020 - 09:44 م
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استاذ علم اجتماع
استاذ علم اجتماع
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع، على نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو يسخر فيه من الاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، موضحا أن مواجهة الفرد للأزمة يختلف من شخص لأخر.

وأشار "سعيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن سخرية "عمر كمال" من الاجراءات الوقائية لمواجهة أزمة الكورونا لجذب الانتباه، مضيفا أنه لا مانع من محاولة الهروب من المشاكل التي تواجهنا ولكن بشكل لا يضر أحد.

وأضاف أستاذ علم الاجتماع، "الإجراءات القانونية هى الحل مع المخالفين".

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

😎 تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

15) ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا فيروس كورونا خفض أسعار الكهرباء الاجراءات الوقائية

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