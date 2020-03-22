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رسميا.. إلغاء سباق الجائزة الكبرى بموناكو بسبب "كورونا"

الأحد 22/مارس/2020 - 08:28 م
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سباق الجائزة الكبرى بموناكو
سباق الجائزة الكبرى بموناكو
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قرر نادي السيارات في موناكو الذي ينظم سباق الجائزة الكبرى ضمن بطولة العالم فورمولا 1، إلغاء نسخة 2020، بعد أن أعلن مسؤولو الرياضة تأجيل السباق الشهير الذي كان مقررًا في 24 مايو المقبل، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واستجابت فورمولا 1 لمتطالبات التوقف لمواجهة فيروس كورونا، وقد وافق الاتحاد الدولي للسيارات وجميع الفرق العشرة على تأخير اللوائح الجديدة والسيارات الجديدة حتى الموسم القادم.

ووفقًا للمنظمون، فإن الأوضاع التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا تسير باتجاه غير معلوم، وكذلك في ظل عدم وجود يقين بقدرة الفرق على المشاركة.
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