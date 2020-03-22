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ميزة مشاركة الملفات في تحديث "Android 11" تأتي بتجربة تحاكي AirDrop

الأحد 22/مارس/2020 - 08:21 م
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Android 11
Android 11
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أكدت تسريبات جديدة، اليوم الأحد الموافق 22 مارس 2020، أن ميزة المشاركة في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11 تأتي بتجربة تحاكي ميزة AirDrop من آبل.

وتدعم شركة جوجل المستخدمين في الإصدار القادم من تحديث Android 11 بأداة جديدة لمشاركة الملفات تعرف بميزة Fast Share، والتي تعتبر أداة بديلة لميزة Android Beam، كما تدعم المستخدم بمشاركة سريعة للملفات بين أجهزة الأندوريد بأداء يحاكي AirDrop.

رصدت أداة المشاركة الجديدة في الإصدار التجريبي الخاص بالمطوريين من تحديث Android 11، حيث ستأتي واجهة المستخدم بشكل مختلف عند المشاركة بين اثنان من هواتف Pixel 4 (بيكسل 4)، إلا أن الميزة مازالت قيد التطوير في الوقت الحالي، لذا تظهر عبارة فشل مشاركة الملفات حتى مع نجاح عملية المشاركة، وذلك وفقًا لملاحظات المطوريين.

ولقد سجلت الملاحظة من المطوريين حول ميزة "Fast Share"، مما يؤكد دعم التحديث القادم من نظام Android 11 بهذه الميزة، كما تشير بعض التوقعات إلى أن جوجل ستقدم هذه الميزة للإصدارات السابقة أيضًا من نظام تشغيل الأندوريد، وذلك من خلال تطبيق مخصص.

جدير بالذكر أن التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن ميزة "Fast Share" ستتيح مشاركة الملفات بين أجهزة الأندوريد التي توجد في نفس المحيط، حيث يتم مشاركة الملفات دون الاتصال بالإنترنت، كما تعتمد على الاتصال بتقنية البلوتوث.
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