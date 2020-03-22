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آمنة نصير: عدم التزام البعض بقرارات الدولة بعد أزمة الكورونا نوع من "التنطع"

الأحد 22/مارس/2020 - 08:24 م
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الدكتورة آمنة نصير
الدكتورة آمنة نصير
هدى عبدالرازق
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وصفت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجمعة الأزهر، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بعدد من السيدات المصريات، بأنه كان مفعم بالمودة والاحترام.

وأشارت "سمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أن االرئيس السيسي أعرب عن تقديره لكل الطبقاات التي تواجه أزمة كورونا، لافتة إلى أن النفس البشرية عزيزة على الله، وهى من الضرورات الخمس التي يجب حمايتها.

وأضافت أستاذ العقيدة والفلسفة بجمعة الأزهر، أن عدم التزام البعض بقرارات الدولة بعد أزمة الكورونا نوع من "التنطع"، لافتة إلى أن الصلاة لم تلغى، ويمكن لكل رب أسرة أن يجمع أولاده ويصلي بهم في المنزل.

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

😎 تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

15) ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خفض أسعار الكهرباء امنة نصير الرئيس السيسي

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