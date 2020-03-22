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خبير أرصاد: فصل الربيع يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة

الأحد 22/مارس/2020 - 08:19 م
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ارشيفية
ارشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع مصر ليس ربيعًا، ولكنه خريفًا خاصة أنه شهر التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أن الغد سيشد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ6 درجات.

وتابع "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الغد سيشهد نشاطًا في الرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحاة وإعاقة الرؤية على الطرق، ولكن سرعان ما سيعود الطقس لصورته الطبيعة.

وكشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الـ3 أيام المقبلة.

وأضافت شاكر، أنه بداية من اليوم الأحد سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي، لتسجل على القاهرة 21 درجة والسواحل الشمالية 21 درجة أيضًا، بالتزامن مع بدايات فصل الربيع.

وعن فرص سقوط أمطار، فاكدت أن الأمطار ستكون خفيفة اليوم على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، بجانب نشاط الرياح على أغلب المناطق، ما يزيد الأحساس بالبرودة".

وأشارت إلى أنه بداية من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، ستظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري، بينما يكون الجو أكثر برودة خلال فترات الليل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع يوم الاثنين، لتسجل على القاهرة 29 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 31 و33 درجة.

ومن المفترض أن فصل الربيع، يشهد ظواهر جوية حادة وسريعة، فيمكن ليوم ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، واليوم الثاني تنخفض بمعدلات كبيرة أيضًا.

وأعلنت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد أن أعلى درجات الحرارة خلال العام تسجل في فصل الربيع.
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