Advertisements
خاص لـ "الفجر الرياضي" .. أول حالة كورونا في الكرة المصرية تقترب من التعافي
الأحد 22/مارس/2020 - 08:15 م
Advertisements
مصطفى الجندي
Advertisements
أشارت مصادر خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن وليد وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المدينة المنورة، المصاب بفيروس كورونا، في حالة جيدة، داخل مستشفي "إسنا" للعزل الصحي بالأقصر.
وكما أكد المصدر، أن مدرب الحراس، يتواجد في مستشفي العزل الصحي منذ أيام، ويقترب من العودة إلى منزلة خلال الثلاث أيام المقبلة.
وكان مدرب الحراس، قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، منذ أيام، ويتواجد حالياً في مستشفى "إسنا" للحجر الصحي في الأقصر ، للإطمئنان على حالته، وتلقى العلاج.
Advertisements