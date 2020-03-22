خاص لـ "الفجر الرياضي" .. أول حالة كورونا في الكرة المصرية تقترب من التعافي

أشارت مصادر خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن وليد وليد عبد الله، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بنادي المدينة المنورة، المصاب بفيروس كورونا، في حالة جيدة، داخل مستشفي "إسنا" للعزل الصحي بالأقصر.





وكما أكد المصدر، أن مدرب الحراس، يتواجد في مستشفي العزل الصحي منذ أيام، ويقترب من العودة إلى منزلة خلال الثلاث أيام المقبلة.