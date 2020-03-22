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إعلامية تروي شهادتها في تعامل النظام الصحي بمصر مع أزمة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الإعلامية سمر الجمال، إنها سافرت أكثر من مكان خلال الـ 14 يوما الأخيرة، ووصلت مصر مؤخرا، موضحة أنه سجلت كارت بيانات في المطار المصري.

وأشارت "سمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنها فوجئت أن بعد رجوعها مصر بيوم واحد باتصال من وزارة الصحة، وطلبوا منها أن يأتوا لزيارتها في المنزل للاطمئنان عليها.

وأضافت الإعلامية سمر الجمال، أن فريق طبي مكون من شخصين وصل بعد ربع ساعة من المكالمة، ووقعوا الكشف عليها، وطالبوها بعدم مغادرة المنزل لمدة 15 يوما، وإذا شعرت بأي أعراض تتواصل معهم.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أزمة "كورونا، خلال احتفالية عيد المرأة المصرية، وجاءت الإجراءات كالآتي:

1) توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

2) خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة بقيمة 4.5 دولار

3) خفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش.

4) إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي.

5) توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.

6) رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.

7) تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزي 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.

8) تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

9) عدم تطبيق غرامات أو عوائد إضافية على التأخر في السداد.

10) دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا.

11) تم تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

12) شمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.

13) تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

14) وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.

15) ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالي القادم.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا خفض أسعار الكهرباء المطار المصري الصحة

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