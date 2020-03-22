Advertisements
Advertisements
Advertisements

على رأسهم رونالدو.. رباعي يوفنتوس يقتربون من حجر صحي إلزامي

الأحد 22/مارس/2020 - 08:12 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

 

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس سيخضع لحجر صحي أطول من زملائه الآخرين المتواجدين حاليًا في إيطاليا.


وأفاد موقع توتو ميركاتو الإيطالي بأن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو برفقة ثلاثة من نجوم يوفنتوس وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش وسامي خضيرة الذين سافروا خارج إيطاليا في الأيام القليلة الماضية.


وأشار الموقع الإيطالي إلى أن رونالدو كان قد غادر إيطاليا متجهًا إلى البرتغال في الأسابيع الماضية للاطمئنان على والدته وظل هناك خوفًا من تفشي فيروس كورونا الذي ضرب إيطاليا بشدة.


وأوضح الموقع الإيطالي أنه عندما يتم استئناف التدريبات سيكون على رباعي السيدة العجوز التواجد في حجر صحي لمدة 14 يومًا بمجرد وصولهم إلى إيطاليا.


وكشف الموقع الإيطالي أن قرار الحكومة الإيطالية لمكافحة فيروس كورونا ينص على أنه يجب على العائدين من الخارج دخول حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا.


وذكرت تقارير صحفية عالمية في الشهر الجاري أن فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد انتشر في مختلف أنحاء العالم مما تسبب في إيقاف أنشطة كثيرة أبرزها الأنشطة الرياضية وذلك كإجراء وقائي للحد من من إنتشاره.


وكشفت التقارير الصحفية أن هذا الفيروس تسبب في إيقاف كرة القدم في الدول التي تعتبر دورياتها هي الأهم في أوروبا أبرها دول إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا والبرتغال وهولندا وتركيا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى.


وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كرة القدم توقفت كذلك في دول على رأسها الولايات المتحدة وقبل ذلك في الصين واليابان وكوريا الجنوبية وعدة دول آسيوية، كما تم إيقاف المباريات الدولية التي كانت مقررة في هذا الشهر سواء كانت تصفيات أو مباريات ودية.


ونوهت التقارير الصحفية أنه تم تأجيل بطولات كرة القدم في عدة بلدان عربية مثل مصر والجزائر وتونس والإمارات وقطر والسعودية والكويت والمغرب.

 

Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

"النقل": تعليق نشاط سيارات الأجرة للحد من انتشار كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

06:15 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status