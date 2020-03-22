Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني: قرارات الرئيس الاقتصادية تدعم الصناعة والمستثمرين

الأحد 22/مارس/2020 - 08:13 م
Advertisements
مجلس النواب
مجلس النواب
عبداللطيف هيبة
Advertisements
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى  لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة.

وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها آثار إيجابية على دعم الصناعة وعدم تكبيل المصانع في الوقت الذي أعلنت فيه عدد منها توقف خطوط إنتاجها لحين انتهاء تلك الأزمة.

وأشار إلى أن إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.

ولفت إلى أهمية دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، واهتمام الحكومة بالبحث عن القطاعات التي تأثرت بالسلب، والوقوف بجانبها لدعمها، بجانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.

كما أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرارات الرئيس اليوم

قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،  إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.

وأكد المسعود، في بيان له أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي.

وأشار إلى أن الأزمة سببت أضرار مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي، وأيضا العاملين به، بما يتطلب معه توجيه دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.

كما أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.

وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس كان قد أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، مما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.

وأضافت أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية، مشيدة بإعلان الرئيس وطمآنه المصريين بتوافر السلع الغذائية، ولا داعي لشراء كميات كبيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لجنة الصناعة قرارات السيسي فيروس كورونا صناعة البرلمان السلع الغذائيه ازمة فيروس كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 4 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

"النقل": تعليق نشاط سيارات الأجرة للحد من انتشار كورونا

منذ 34 دقيقة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 7 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سولاف درويش: الرئيس السيسي انتصر لأصحاب المعاشات

نقابة أصحاب المعاشات عن قرار السيسي بسحب الاستشكال على حكم العلاوات: انتظرناه كثيرًا

بينهم "تعليق الدراسة".. 4 تدخلات عاجلة للسيسي من أجل المصريين

مايا مرسي عن دور المرأة في مواجهة كورونا: "معنا الضبطية القضائية"

"الديهي": إشادة السيسي بالإعلام تاج على رؤوسنا

الديهي: حديث السيسي كان بردًا وسلامًا على قلوب المصريين‎

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

06:15 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status