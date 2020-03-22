برلماني: قرارات الرئيس الاقتصادية تدعم الصناعة والمستثمرين



قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم، لتخفيف أضرار أزمة فيروس كورونا، تؤكد انحيازه التام لهموم المواطن وتقديره لحجم المعاناة التي ضرب الاقتصاد والسياحة.



وأكد المسعود، في بيان له أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، تؤكد تقديره لحجم الأزمة التي ضربت القطاع السياحي.



وأشار إلى أن الأزمة سببت أضرار مادية كبيرة للمستثمرين في القطاع السياحي، وأيضا العاملين به، بما يتطلب معه توجيه دعم عاجل لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.



كما أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليف الرئيس السيسي للحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، وذلك فى إطار الإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن كلمته التي وجهها للأمة والشعب المصري تعكس مدى حرصه على رفع درجة وعي المصريين ومناشدته للتعاون للمرور من فيروس كورونا بسلام.



وأوضحت عطوة، في بيان لها، أن الرئيس كان قد أكد أكثر من مرة على أحقية أصحاب المعاشات في الحصول على العلاوات، مما يدل على حرصه على يد مد العون لأصحاب المعاشات والوقوف بجانبهم واستعادة حقهم.



وأضافت أن الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا بمنتهى الشفافية، مشيدة بإعلان الرئيس وطمآنه المصريين بتوافر السلع الغذائية، ولا داعي لشراء كميات كبيرة.





أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإجراءات تصب في مصلحة دعم قطاع الصناعة، والوقوف بجانب المصنعين والمستثمرين في الأزمة وعدم تحميلهم وحدهم تبعات تلك الأزمة.وأوضح عامر، في بيان له، ضرورة خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، مشيرا إلى أن تلك القرارات سيكون لها آثار إيجابية على دعم الصناعة وعدم تكبيل المصانع في الوقت الذي أعلنت فيه عدد منها توقف خطوط إنتاجها لحين انتهاء تلك الأزمة.وأشار إلى أن إجراء البنك المركزي بتخفيض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيساهم في تقليل الآثار السلبية للأزمة على المواطنين وأسرهم، والسعي لصرف الرواتب في مواعيدها.ولفت إلى أهمية دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، واهتمام الحكومة بالبحث عن القطاعات التي تأثرت بالسلب، والوقوف بجانبها لدعمها، بجانب تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك.كما أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرارات الرئيس اليوم