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سفارة الإمارات في الأردن تدعو رعاياها للتواصل معها

الأحد 22/مارس/2020 - 08:03 م
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سفارة الإمارات في الأردن
سفارة الإمارات في الأردن
وكالات
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دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، مساء اليوم الأحد، رعاياها الموجودين هناك إلى ضرورة التواصل معها. 

وقالت سفارة الإمارات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "تهيب سفارة الدولة في عمّان رعايا دولة الإمارات الموجودين في الأردن، والذين لم يتواصلوا مع السفارة، ضرورة الاتصال وتسجيل بياناتهم، على الأرقام التالية: 065934780 - 0796262600". 

هذا وخصصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، يوم الخميس الماضي، الرقم 0097124965228 للرد على جميع استفسارات حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج البلاد، وتقديم الدعم للحالات الإنسانية والاستثنائية ضمانا لعودتهم.

ويأتي ذلك تزامنا مع البيان الصادر، بشأن قرار الإمارات "تعليق" دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الإمارات، حسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وتحرص وزارة الخارجية الإماراتية على تسهيل الإجراءات خلال هذه الفترة لأصحاب الإقامات السارية الموجودين خارج البلاد وذويهم وأقاربهم الموجودين في الإمارات، ومن لهم علاقة مباشرة معهم من الدرجة الأولى، وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس. 

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا سفارة الإمارات سفارة الإمارات الأردن

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