Advertisements
Advertisements
Advertisements

المصرية للحساسية والمناعة: الغرغرة بالماء المالح قد تفيد في قتل الميكروبات.. ولكن

الأحد 22/مارس/2020 - 08:09 م
Advertisements
بوابة الفجر
كساب احمد
Advertisements
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لا يوجد علاج حتى الآن علاج لفيروس كورونا، ومن الممكن قتل الفيروس من خلال المطهرات والكلور وخلافه، مشيرًا إلى أن الحديث على أن الغرغرة بالماء والملح لقتل الفيروس عندما يصل للحلق أمر غير حقيقي.

وتابع "بدران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الغرغرة بالماء المالح قد تفيد في قتل الميكروبات، لكن لا يمكن القول بأنها تقتل فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة تناول الغذاء المتوازن، لأن زياد الوزن تقلل المناعة، وهذا أمر غير جيد في مواجهة الفيروسات.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تعاملت مع أزمة فيروس كورونا منذ بدايته، بمنتهى الشفافية، وأن بيانات وزارة الصحة والحكومة بشأن فيروس كورونا تعكس الواقع.

وأوضح "السيسي"، خلال لقاءه بأمهات الشهداء، أن الأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة صحيحة، معلقًا: "هو إنتوا مستكترين إن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي مصر بعد ما أخدت بالأسباب العلمية".

وتابع الرئيس السيسي: "مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالكلام حول فيروس كورونا، المصريين دمهم خفيف، ولكن لطفًا من ربنا حتى الآن وبالإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها الدولة فنحن في الوضع الحالي".

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "إحنا مخبيناش عليكم حاجة"، لافتًا إلى أنه كان هناك دور يشكك في كل إجراء تفعله الدولة المصرية خلال الست سنوات الماضية، مؤكدًا أن أقل ما يقال عن هذا الحديث أنه كاذب وبه افتراءات كثيرة، وهذا لا ينطبق على فيروس كورونا فقط، ولكنه متواجد في مصر منذ 80 عامًا، أدى إلى عدم ثقة المصريين.

وتابع "السيسي"، قائلًا: "إحنا هنخبي عليكم ليه؟، الأمر مش قاصر على مصر بس الأمر على الدنيا كلها".

وأضاف الرئيس السيسي: "ربنا سبحانه وتعالى لطيف بينا حتى الآن، ونسير بإجراءات علمية واحترازية حقيقية لمنع الانتشار المؤذي لفيروس كورونا".

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر أخذت وتأخذ بالأسباب لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أختتم حديثي بدعاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشئ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاطنا، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

"النقل": تعليق نشاط سيارات الأجرة للحد من انتشار كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 4 ساعات

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

06:15 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status