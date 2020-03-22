Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: انتهيت من التحضير لألبومي الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 08:33 م
Advertisements
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
لمياء علي
Advertisements
قال فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إنه انتهى من التحضير لألبومه الجديد والذي من المقرر طرحه خلال اللفترة المقبلة.

وأضاف عاصي الحلاني في تصريح خاص للفجر الفني أن الألبوم الجديد يضم 10 اغنيات مميزة ومختلفة ويقدم من خلالها كل اللهجات العربية.

وتابع الحلاني أنه انتهى منه وعلى وشك طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وأشار إلى أنه انتهى من تصوير أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب مؤكدًا على أنه عندما تتحسن الأحوال الصعبة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، سيقوم بتصوير أكثر من أغنية أخرى من الألبوم متمنيًا أن يحظى باعجاب واستحسان وقبول جمهوره الحبيب.

جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح أغنية جديدة بعنوان "بويا محمد" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وحققت نجاحات كثيرة، والأغنية من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.
Advertisements

أخبار تهمك

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

"النقل": تعليق نشاط سيارات الأجرة للحد من انتشار كورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

06:15 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status