عاصي الحلاني لـ الفجر الفني: انتهيت من التحضير لألبومي الجديد

قال فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إنه انتهى من التحضير لألبومه الجديد والذي من المقرر طرحه خلال اللفترة المقبلة.



وأضاف عاصي الحلاني في تصريح خاص للفجر الفني أن الألبوم الجديد يضم 10 اغنيات مميزة ومختلفة ويقدم من خلالها كل اللهجات العربية.



وتابع الحلاني أنه انتهى منه وعلى وشك طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وأشار إلى أنه انتهى من تصوير أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب مؤكدًا على أنه عندما تتحسن الأحوال الصعبة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، سيقوم بتصوير أكثر من أغنية أخرى من الألبوم متمنيًا أن يحظى باعجاب واستحسان وقبول جمهوره الحبيب.



جدير بالذكر أن عاصي الحلاني طرح أغنية جديدة بعنوان "بويا محمد" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وحققت نجاحات كثيرة، والأغنية من كلمات فلكلور عراقي وتوزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.