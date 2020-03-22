برلمانية عن قرارات الرئيس الاقتصادية: تكفل دعم كامل للمستثمرين والمصدرين



وأكدت "فهيم"، أن الإدارة المصرية لهذه الأزمة كانت جيدة للغاية وعلى قدر مقبول من الاحترافية مقارنة بدول كثيرة أكثر تقدم منا وخاصة في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن توجيه عدة قرارات داعمه للصناعة والاستثمار تؤكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تخفيف حدة الأزمة، لافتة: قرارات الرئيس دعمت رجال الأعمال والعاملين في كافة القطاعات وأصحاب المعاشات.



وأشادت النائبة بقرار ضم العلاوات الخمسة المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.





أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بحزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس لتفادي أزمة فيروس كورونا والوقوف بجانب المستثمرين ودعمهم بكافة الإمكانيات المتاحة، مما يعكس إدارة قوية ورشيدة من قبل الحكومة في إدارة الأزمة وتقليل التبعات السلبية للأزمة.وأوضحت "أبو السعد"، في بيان لها مساء اليوم الأحد أن قرارات خفض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، تعكس حرص الدولة على دعم موقف المصدرين، ودعم قطاع الصناعة وتقليل الآثار السلبية، لا سيما توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم.وأشارت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب إلى أنها كانت قد طالبت أكثر من مرة بضرورة خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبي هي للمصانع، مشيدة باستجابة الرئيس وسعيه لدعم المصنعين خاصة وأن عدد من المصانع تم وقف العمل بها لحين انتهاء الأزمة.وأضافت عضو مجلس النواب إلى أهمية إطلاق مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، وذلك لدعم المنشآت السياحية والفنادق في أزمتهم خاصة وأنهم تأثروا كثيرا بسبب الفيروس الأمر الذي يستوجب توجيه دعم لهم حتى مرور هذه الفترة.من جانبها قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس اليوم، سوف تقلل من تبعات أزمة فيروس كورونا على المجتمع المصري.