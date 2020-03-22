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الداخلية: ضبط سيدة بدمياط نشرت فيديو كاذب عن انتشار كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 08:03 م
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس "كورونا"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول إنتشار فيروس "كورونا" بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدى الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف إدعاءاتهم.

وفي سياق آخر، قدم أيمن محفوظ، المحامي، اليوم الأحد، بلاغا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسبب ظهور مقطع فيديو لمطرب المهرجانات عمر كمال، والمطرب رضا البحراوي، وآخرين، يسخرون فيه من تعليمات مؤسسات الدولة بشأن مواجهة كورونا، ويحضرون المواطنين على عدم اتباع تعليمات الوقاية.

واتهم المحامي المطربين، بهدم الجهود الجبارة لمؤسسات الدولة في مكافحة كورونا وأضاف أن ذلك الفيديو ينبئ بأن مطربي المهرجانات عمر كمال والبحراوي، مستعدين لفعل أي شيء بغرض الشهرة ولو على حساب جثث أبناء وطنهم والأخطر استهدافهم لفئة الشباب الأكثر تأثيرا فيهم. 

واستطرد أنه حين نجد أن الدولة تبذل جهودًا جبارة وتضخ المليارات من أجل مكافحة الوباء ويأتي هولاء المطربين لأجل سعيهم للشهرة، يعرضون حياة الملايين للخطر فلا بد من محاسبتهم قانونيا. 

وأوضح أنه طبقا للمادة 177 عقوبات والخاصة بعقوبة التحريض على عدم الانقياد للقوانين وأوامر الحكومة ونشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، فإن الحبس والغرامة هي العقوبة، وكل من ظهروا في الفيديو هم فاعليين أصليين في الجريمة وعليهم العقوبة ذاتها، وتلك الأفعال تندرج تحت تأثيم مواد الاتهام 102 و102 مكرر.

واستكمل أنها تنصل على معاقبة كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

وصرح بأن تأثيم مواد الاتهام لكل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات كاذبة ولو على شكل فيديوهات معدة للعرض العلني، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة. 

واختتم "محفوظ" بلاغه الذي حمل رقم 13246 لسنة 2020 2020 عرائض النائب العام، بطلبه سرعة التحقيق في هذا البلاغ الخطير، واتخاذ اللازم قانونا وضبط واحضار المشكو في حقهم وتفعيل مواد الاتهام وأرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة بالفيديو المشار إليه سلفا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.
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الكلمات المفتاحية

مقطع فيديو فيروس كورونا سيدة أجهزة الأمن

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