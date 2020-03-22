أحمد موسى: قطر تخفي الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قطر أصبحت بؤرة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرا إلى هاشتاج "قطر بؤرة كورونا احتل الصدارة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث كشف عن وجود حالات كثيرة في الدوحة مصابة بالفيروس غير معلن عنها.



وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء الأحد أن قطر تسببت في أزمة كارثية بسبب إهمال أزمة فيروس كورونا، والقطريون يستغيثون، والحكومة لا تستجيب.



وتابع الإعلامي: النظام القطري عامل كارثة ورموا الناس وسايبنهم، والحكومة الفاسدة تواصل إهمالها للعاملين وتسببت في انتشار الفيروس، وحجم ضحايا كورونا أكبر مما يقولون"، مشيًرا إلى أن الوضع في دولة قطر مُتهالك، وحاكم قطر تميم بن حمد يُعالج إلى اليوم ومنذ شهر تقريبًا.



في السياق ذاته، كشفت منظمة العفو الدولية، أول أمس الجمعة، عن إصابة المئات من العمال في قطر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في وقت تحذر فيه من تفشي الوباء بسبب الظروف التي يعيشون فيها في المنطقة الصناعية بالدوحة.



وأكدت المنظمة إغلاق أجزاء من المنطقة الصناعية في الدوحة، بعد تسجيل مئات الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، كما طالبت قطر بعدم التمييز في الرعاية الصحية للمصابين بكورونا.



وقال نائب مدير منظمة العفو الدولية للقضايا العالمية، ستيف كوكبيرن: "بينما يكافح العالم لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فإن العمال المهاجرين المحاصرين في مخيمات مثل تلك الموجودة في قطر معرضون بشكل أكبر لتفشي الوباء بينهم".



وأضاف "معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى المياه الكافية والصرف الصحي يعني أن العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس. كما أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي".



وتابع: "يجب على الحكومة القطرية ضمان بقاء حقوق الإنسان محورية في جميع محاولات الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه، وكذلك حصول جميع الأشخاص على الرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الوقائية والعلاج لجميع المتضررين دون تمييز".



