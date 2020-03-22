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الداخلية الإسبانية تحظر دخول الأجانب إلى أراضيها لمدة شهر

الأحد 22/مارس/2020 - 07:35 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قررت وزارة الداخلية الإسبانية، مساء الأحد، حظر دخول الأجانب إلى أراضيها من خلال المطارات والموانئ، لمدة 30 يومًا تبدأ من منتصف الليل، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقالت الداخلية الإسبانية: إنه "سيتم استثناء المواطنين الإسبان والمقيمين الأجانب وأطقم العمل الجوي والعاملين في مجال الصحة والمجال الدبلوماسي من هذه القيود الجديدة"، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

ويأتي الحظر عقب أيام قليلة من فرض إسبانيا قيودًا على حدودها البرية مع فرنسا والبرتغال، بعد أن وافق قادة الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود الخارجية للكتلة لمدة شهر كامل.

وتعد إسبانيا ثاني أكثر الدول تضررًا من تفشي فيروس كورونا بأوروبا، والرابعة عالميًا؛ حيث سجل أكثر من 28 ألف إصابة و1750 حالة وفاة، وأضافت اليوم فقط أكثر من 3 آلاف إصابة و375 حالة وفاة.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وتجاوز عدد المصابين بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، أكثر من 318 ألف، وبلغ عدد الوفيات نحو 14 ألف شخص حول العالم.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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الكلمات المفتاحية

كورونا الداخلية الإسبانية إسبانيا

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