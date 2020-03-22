راغب علامة يتبرع لصالح مستشفى بيروت الحكومي والصليب الأحمر

أعلن السوبر ستار اللبناني ​راغب علامة، عن تبرعه لصالح المستشفيات اللبنانية وذلك لمكافحة فيروس كورونا والذي بات يدمر اقتصاد وسلامة المواطنين.



وقد أطل علامة​ عبر شاشة الـ MTV ضمن فقرة الإعلامية دنيز رحمة وأعلن أنه يتبرع بمبلغ 25 مليون ليرة لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة ​فيروس كورونا​، حيث سيتم تخصيص 15 مليوناً منها لمستشفى بيروت الحكومي و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني.



وقد ناشد علامة باقي الفنانين العرب للمساهمة أيضًا في التضامن جميعاً ودعم جهود الطاقم الطبي في عملهم الإنساني لمواجه خطر هذا الفيروس.



جدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أشار في أحدى تصريحاته التلفزيونية إلى أنه يتخذ أقصى درجات الوقاية هو وعائلته والعاملين في مكتبه من تعقيم دائم إلى اجراءات احترازية أخرى وهو حريص على صحته وصحة عائلته وكذلك على صحة الأخرين.



