Advertisements
Advertisements
Advertisements

راغب علامة يتبرع لصالح مستشفى بيروت الحكومي والصليب الأحمر

الأحد 22/مارس/2020 - 08:27 م
Advertisements
راغب علامة
راغب علامة
لمياء علي
Advertisements
أعلن السوبر ستار اللبناني ​راغب علامة، عن تبرعه لصالح المستشفيات اللبنانية وذلك لمكافحة فيروس كورونا والذي بات يدمر اقتصاد وسلامة المواطنين.

وقد أطل علامة​ عبر شاشة الـ MTV ضمن فقرة الإعلامية دنيز رحمة وأعلن أنه يتبرع بمبلغ 25 مليون ليرة لصالح الجهود الطبية المبذولة لمكافحة ​فيروس كورونا​، حيث سيتم تخصيص 15 مليوناً منها لمستشفى بيروت الحكومي و10 ملايين ليرة للصليب الأحمر اللبناني.

وقد ناشد علامة باقي الفنانين العرب للمساهمة أيضًا في التضامن جميعاً ودعم جهود الطاقم الطبي في عملهم الإنساني لمواجه خطر هذا الفيروس.

جدير بالذكر أن راغب علامة كان قد أشار في أحدى تصريحاته التلفزيونية إلى أنه يتخذ أقصى درجات الوقاية هو وعائلته والعاملين في مكتبه من تعقيم دائم إلى اجراءات احترازية أخرى وهو حريص على صحته وصحة عائلته وكذلك على صحة الأخرين.

Advertisements

أخبار تهمك

طبيب يكشف مفاجأة بشأن تأثير كورونا على القدرة الجنسية

منذ حوالي 6 ساعات

مشرفة تمريض بـ"حميات إمبابة" تكشف عن تفاصيل استقبال مريض "كورونا"

منذ حوالي 13 ساعة

في زمن الكورونا.. 6 صفقات نارية على أبواب الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ننشر أسعار المطهرات والمنظفات بسيارات القوات المسلحة (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة من السيسي لأصحاب المعاشات والفلاحين والعاملين بالسياحة

منذ حوالي 4 ساعات

حسام عاشور يعلق على اقترابه من الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة إقامة نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا من مباراة واحدة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. هيئة الدواء المصرية: هذا العلاج يخفف من أعراض الكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي: "مش عايز أخوفكم بس إحنا في أمر جلل واقعدوا في بيوتكم"

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة قاضية.. الزمالك يخطط لخطف صفقة الأهلي المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

منذ ساعتين و 31 دقيقة

"النقل": تعليق نشاط سيارات الأجرة للحد من انتشار كورونا

منذ نصف ساعة

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:51 م

عاجل.. الكشف عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الكرة المصرية

عاجل.. أول تعليق بعد تسجيل الإصابة الأولى بفيروس كورونا في الكرة المصرية

08:02 م

لا تخافوا ولكن احذروا.. 3 بشائر سارة بشأن كورونا في مصر

03:37 م

"الإفتاء" تحسم الجدل في إقامة صلاة الجنازة بالمسجد

06:15 م

مفاجأة صادمة.. اكتشاف أعراض جديدة لفيروس كورونا

10:43 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status