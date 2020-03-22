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لأول مرة.. أغنية "في أي مكان" تجمع بستان وزوجها عضو فرقة مسار إجباري

الأحد 22/مارس/2020 - 08:26 م
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بستان وزوجها
بستان وزوجها
الفجر الفني
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أخذت المطربة بستان أولى خطوات رحلتها الفنية المستقلة بإطلاق أغنيتها الجديدة "في أي مكان"، بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم.

وتعاونت بستان خلال الأغنية مع زوجها أحمد حافظ، عازف الباص الجيتار وعضو فرقة مسار إجباري، حيث تولى مهمة التلحين والتوزيع، ويقدمان خلالها رسالة غنائية مختلفة في عيد الأم، حيث تغنيها أم لابنتها وليس العكس، مع مزيج من العاطفة والحب المتفشي في كلماتها التى كتبتها الشاعرة آمار مصطفى، التى كتبت العديد من الأغاني الناجحة لمسار إجباري، منها "اقرا الخبر" ونهايات الحكاوي" و"إنك تطير" و"أوقات".

بستان مطربة وفنانة تشكيلية، بدأت مشوار الغناء رفقة أوركسترا مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي بجانب فريق ساوند تراك، كما غاصت مع أحمد حافظ في عالم المسرحيات الغنائية للأطفال، عبر مسرحية "نور والعصفور"، التي حققت نجاحًا عالميًا ومثلت مصر في الهند واليابان وكرواتيا، واختار الثنائي طرح الأغنية الجديدة رسميًا بعد عرضها بشكل لايف خلال أولى حفلات مسار إجباري الأونلاين عبر بث مباشر على اليوتيوب في مبادرة الفرقة للتوعية حول أهمية بقاء الجمهور في المنازل للحد من تفشي وباء كورونا.
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